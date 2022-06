Deulofeu e Zielinski mandano messaggi d'amore per il Napoli

INTENTI

L'attaccante dell'Udinese esce allo scoperto: "Società top". Il polacco smentisce l'addio: "Mai detto di voler andare via"

Dopo giorni e giorni di brutta aria intorno al Napoli, con la rottura sui rinnovi di Koulibaly, Ruiz e Politano, per la società azzurra è arrivato il tempo di raccogliere messaggi d'amore. Uno direttamente dalla Spagna dove l'attaccante dell'Udinese, Gerard Deulofeu, si trova in vacanza. L'obiettivo di mercato del Napoli sui social ha risposto a un tifoso che gli chiedeva di vestire la maglia azzurra: "Ho tanto rispetto per il Napoli, è una società al top". Dalla Polonia, invece, è arrivato chiaro il messaggio di Zielinski: "Non ho mai detto di voler lasciare il Napoli".

Due dichiarazioni che portano qualche certezza in più a Luciano Spalletti per la prossima stagione. La prima, quella riguardante l'attaccante, è che lo stesso spagnolo vuole il Napoli e sarà un alleato fondamentale - e probabilmente decisivo - nel tira e molla che si sta snodando con l'Udinese con la quale la distanza tra domanda e offerta è ancora di circa 5 milioni di euro.

La seconda è che Zielinski non è tra quei giocatori che si sta guardando altrove pur avendo molto mercato: "Ho altri due anni di contratto con il Napoli - ha ribadito il polacco dopo la sfida contro l'Olanda in Nations League in cui ha segnato - e a Napoli, al contrario di quel che si dice, mi trovo bene. Non ho mai detto di voler lasciare la squadra e anche se ho avuto una seconda parte di stagione complicata, voglio continuare in questa grande squadra".