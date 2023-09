De Laurentiis e il no agli arabi: "Per 200 milioni comprate un piede di Osimhen"

il retroscena

Il retroscena sull'offerta dell'Al Hilal raccontato da l'Equipe: "L'anno prossimo offritene 500 e forse ci penserò"

Lazio, la moglie di Luis Alberto esulta dopo il gol al Napoli

























































© instagram 1 di 30 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM In Francia l'Equipe fa un applauso ad Aurelio de Laurentiis, l'unico a non essersi piegato alle lusinghe arabe: "Pochi hanno resistito all'oro dell'Arabia Saudita, solo un irriducibile si è fatto notare" scrive il noto quotidiano francese. Si menziona quindi l'offerta dell'Al Hilal per Victor Osimhen: se l'attaccante ha vacillato per la proposta di uno stipendio da oltre 40 milioni di euro all'anno, il presidente azzurro ha risposto in modo decisamente 'cinematografico' agli arabi.

"La vostra offerta da 200 milioni di euro può comprare un solo piede di Osimhen, con stima De Laurentiis" sarebbe la risposta inviata dal proprietario del Napoli all'Al Hilal. Nella mail inserito anche in copia Roberto Calenda, agente del nigeriano. "Per il prossimo anno penso che sarete in grado di offrire 500 milioni e probabilmente prenderemo in considerazione la vostra offerta, ma ripeto: forse" conclude De Laurentiis nella mail.