Napoli, De Laurentiis: "Mou non è nei nostri piani, Osimhen via in estate"

NAPOLI

Il presidente del club partenopeo: "Osimhen? Sapevamo che sarebbe andato via: Real, Psg, o Premier League"

Aurelio De Laurentiis non si è certo risparmiato davanti alle telecamere, al termine dell'Assemblea di Lega Serie A: "Mourinho non c'entra nulla con il Napoli - le sue parole a chi gli chiedeva aggiornamenti sulla panchina del club azzurro -. È un grande allenatore, molto simpatico, irruento, ma credo che il suo destino sarà fuori dall'Italia. Non di certo a Napoli".

Scatenato anche sul futuro di Zielinski e sui continui accostamenti all'Inter: "Certe storie d'amore terminano da sole. Se vuole restare noi siamo qui ad abbracciarlo, ma se vuole partire perché il procuratore sente l'odore, o la puzza, del denaro... Evidentemente avrà immaginato di prendere un bel biscotto da intingere in un bel caffellatte e avrà convinto il ragazzo, il suo entourage e la sua famiglia. Vi dico solo che il signor Zielinski da me prende uno stipendio molto più alto di quello che leggo gli darebbe l'Inter. Ho detto a Marotta che non si sta comportando bene... Gliel'ho detto col sorriso però, anche perché lui mi dice 'non è vero, non è vero, non è vero' e diventa una specie di gag".

Lapidario anche sulle parole d'addio di Victor Osimhen: "Lo sapevamo già dalla scorsa estate. La trattativa (per il rinnovo, ndr) non sarebbe stata così lunga altrimenti. Noi sapevamo già che sarebbe andato al Real Madrid, o al Paris Saint Germain o in Premier League".

