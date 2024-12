Napoli, Danilo ha parlato con Conte e ha detto sì al trasferimento

Due cose sono chiare nel mercato del Napoli: la priorità è un centrale difensivo e Antonio Conte vuole profili con una certa esperienza, che già conoscano la Serie A e siano, per riassumere il concetto, "pronti". Per questo, quasi subito, Danilo è stato accostato agli azzurri, lo scarso minutaggio riservatogli da Thiago Motta sin qui (a parte le ultime due giocate da titolare anche per via degli infortuni di Bremer e Cabal, non è un caso che pure i bianconeri cerchino un difensore) e un contratto in scadenza a giugno lo rendono obiettivo di primo livello. La novità del giorno arriva dalla Francia dove, secondo FootMercato, Danilo e Conte avrebbero avuto già un contatto telefonico con l'allenatore che avrebbe incassato il sì del giocatore per l'estate, quando arriverebbe a parametro zero.