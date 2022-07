Dalla Spagna: "Napoli pronto a fare di CR7 il nuovo Maradona"

IL SOGNO

Secondo As De Laurentiis starebbe cercando di sfruttare la lunga amicizia con Jorge Mendes per convincere il portoghese

© As Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora un rebus. Al momento l'unica cosa certa è che CR7 vuol lasciare il Manchester United per giocare ancora la Champions League la prossima stagione. Obiettivo che riduce molto il cerchio dei club papabili, ma lascia aperta anche un'opzione molto affascinante. In particolare, stando ad As, oltre ad Atletico Madrid, Chelsea e Bayern Monaco per l'ex Juve negli ultimi giorni si starebbe infatti affacciando anche l'ipotesi Napoli. Un clamoroso colpo di scena, che dalla Spagna ipotizzano soprattutto per gli ottimi rapporti tra De Laurentiis e Jorge Mendes, agente del campione portoghese, e per la promessa di voler far diventare CR7 il nuovo Maradona.

Idea che stuzzica Spalletti e fa sognare i tifosi azzurri, ma che deve fare comunque i conti con un'operazione attualmente fuori dai parametri del club. A certe cifre, infatti, è impensabile immaginare Ronaldo all'ombra del Vesuvio. A meno di un importante taglio dello stipendio del diretto interessato, ovviamente. In questo caso allora il discorso potrebbe prendere una direzione diversa, assumere parametri di fattibilità differenti e arricchirsi di ulteriori significati simbolici legati al ritorno di un campione straordinario a Napoli. Qualcosa che non si vedeva dai tempi di Maradona per intenderci e su cui De Laurentiis, secondo quanto riportano dalla Spagna, starebbe cercando di far leva per convincere il portoghese ad accettare la sfida.