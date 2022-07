Napoli, pazza idea CR7 se parte Osimhen: intreccio col Bayern

LA SUGGESTIONE

In Germania parlano di un'offerta imminente per l'attaccante nigeriano: si potrebbe aprire il dialogo per il portoghese

© Getty Images A Napoli il domino degli attaccanti potrebbe innescare la pazza idea CR7. Secondo quanto riporta Claudio Raimondi, a Castel Volturno ci sarebbe infatti un piano per Cristiano Ronaldo in caso di cessione di Osimhen. In Germania parlano infatti di un'imminente offerta del Bayern Monaco per il bomber nigeriano. Mossa che potrebbe aprire il dialogo con Mendes, da qualche tempo a caccia di una nuova sistemazione per CR7 e per la sua voglia di giocare ancora in Champions.

Al momento per ora si tratta solo di una suggestione per CR7 a Napoli e non si può parlare di una vera e propria trattativa. Prima di iniziare a imbastire i primi sondaggi per il campione portoghese sarà necessario incastrare diversi tasselli e valutare la fattibilità, a livello economico, dell'operazione. Ronaldo, che il suo agente sta offrendo a destra e a manca, guadagna cifre ben superiori al tetto di circa 4 milioni fissato da De Laurentiis per gli ingaggi. Oltretutto non è ancora nota l'eventuale offerta del Bayern per Osimhen anche se, nelle scorse settimane, si era ipotizzata una cifra vicina ai 120 milioni. A questo andrebbe aggiunto il consueto nodo dei diritti di immagine, che il numero uno del Napoli vuole sempre gestire in prima persona e sui quali difficilmente Ronaldo farà un passo indietro.

Insomma, un eventuale approdo di CR7 a Napoli, per quanto in grado di smuovere una piazza caldissima come quella di Napoli - con relativi benefici in termini di marketing - resta molto complicato. Vedremo se effettivamente impossibile.