Dalla cessione di Osimhen all'assalto a Gilmour: l'ultimo giorno di mercato del Napoli in diretta

NAPOLI

TEMPO REALE

In definizione la cessione del nigeriano in Arabia Saudita: Chelsea battuto. Si tratta col Brighton.

© Getty Images Nella lotta a due tra Chelsea e Al Ahli per Osimhen, sono gli arabi a essere in netto vantaggio sui Blues. I sauditi, che hanno messo sul piatto 80 milioni di euro trovando l'accordo con il Napoli, attendono l'ok definitivo del nigeriano. I londinesi restano ancora alla finestra sperando in un colpo di scena. Il ds Manna è attivo anche in entrata: sono in corso nuovi tentativi per arrivare a Gilmour del Brighton. In alternativa può arrivare Arthur in prestito dalla Juventus. Da definire la cessione di Folorunsho, appetito da Lazio e Fiorentina. In giornata andranno in scena anche le visite mediche di McTominay.

AH AHLI SCATENATO: ACCORDO CON TONEY DEL BRENTFORD

L'Ah Ahli potrebbe non fermarsi solo a Osimhen per l'attacco. I sauditi avrebbero raggiunto un accordo anche per Ivan Toney del Brentford. Ma da più parti sorgono dubbi in merito alla possibilità che l'Ah Ahli possa ingaggiare sia Toney che Osimhen.

OSIMHEN, PRONTE LE VISITE MEDICHE: MAXI-INGAGGIO PER L'EX LILLE

Victor Osimhen, salvo colpi di scena, proseguirà la propria carriera in Arabia Saudita. Il bomber deve ancora dare l'ok definitivo all'operazione, ma è già pronto un contratto quadriennale da circa 25-30 milioni di euro a stagione. Presente anche la clausola rescissoria per 'liberarsi' e cambiare club. Nelle prossime ore dovrebbero in scena le visite mediche. Sorride anche il Napoli che incassa una cifra prossima agli 80 milioni di euro, bonus compresi.