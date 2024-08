Lukaku è già carico: "Contento di essere qui, ora inizia il lavoro"

NAPOLI

"Obbligato a dare il massimo, vogliamo costruire qualcosa di importante. Mertens mi ha detto che questa piazza è fatta per me"

Romelu Lukaku è già carico e lancia un messaggio ai tifosi del Napoli. "Si vede che vivono per la squadra e questo dà stimoli importanti ai giocatori - ha spiegato il nuovo bomber azzurro dopo il suo primo allenamento a Castel Volturno -. Quando vedi questo a Napoli, hai l'obbligo di dare il massimo sempre in campo o in palestra per essere pronto alla partita". "Oggi ho l'opportunità molto bella di essere in una squadra che vuole costruire qualcosa di molto importante", ha aggiunto.

Vedi anche napoli Lukaku è del Napoli: arriva l'annuncio di AdL

A Napoli Lukaku arriva con uno sponsor importante, Antonio Conte. Col tecnico, del resto, il belga ha un rapporto speciale e non lo nasconde. "La mia storia con Conte è iniziata tanti anni fa, mi voleva anche come ragazzone a 19 anni - ha detto Lukaku - . C'è stata l'opportunità qualche anno fa e mi ha portato a un alto livello calcistico, anche mentalmente". "Ho una foto con lui quando abbiamo vinto lo scudetto, per me è la cosa più bella del nostro percorso - ha proseguito -. Quando festeggi hai scritto la storia, come dice lui". "Per il mio arrivo a Napoli ho parlato anche con il mio caro amico Mertens, lui mi conosce molto molto bene e mi ha detto che la piazza di Napoli è fatta per me - ha concluso Lukaku -. Ed io sono pronto".

LUKAKU: "CONTENTO DI ESSERE QUI, ORA INIZIA IL LAVORO"