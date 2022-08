Cristiano Ronaldo-Napoli, nuovo tentativo di Mendes con De Laurentiis

L'INTRIGO

Il Manchester United prende Anthony e chiude al nigeriano ma l'agente del portoghese ha fatto un ultimo tentativo

© Getty Images Il dubbio dei tanti tifosi napoletani alla notizia dell'acquisto, a un passo dall'ufficialità, di Antony da parte del Manchester United per 100 milioni di euro è lecito: ora ne spenderanno altrettanti per Osimhen? E quindi Cristiano Ronaldo non arriva? Il colpo del club inglese non ha lasciato insensibile Jorge Mendes che ha visto incrinarsi la strategia a cui lavorava da giorni: il nigeriano in maglia Red Devils, CR7 allenato da Spalletti e 100 milioni nelle casse del Napoli (ma De Laurentiis ne chiede 130-140). Ma il potente procuratore non è tipo da lasciarsi scoraggiare, anche perché il gong finale del calciomercato è sempre più vicino e vuole mantenere la promessa fatta a Ronaldo: andarsene da Manchester dopo un solo anno e per una squadra che gioca la Champions League.

La nuova proposta, spiega Il Mattino, prevede allora l'arrivo del 37enne in prestito gratuito per un anno, lasciando al Napoli da pagare "solamente" il 20% dello stipendio, quindi 6-7 milioni di euro, lasciando il resto allo United. Un'idea da far girare la testa, soprattutto a Spalletti: solamente pensare ad una coppia offensiva formata da Osimhen e da Ronaldo è roba, per citare il tecnico toscano, "da uomini forti per destini forti". Un'idea che però ha lasciato freddo De Laurentiis, che non vede l'affare CR7 slegato da una cessione monstre del nigeriano.

Restano meno di due giorni per sistemare tutti i tasselli di un affare che resta complicato tanto quanto affascinante, con la piazza napoletana che sogna di abbracciare un campione per chiudere una campagna acquisti già ricca di profili graditi ai tifosi. Ma ogni ora che passa la montagna da scalare si fa sempre più alta e allora a Ronaldo resterebbe un ritorno allo Sporting Lisbona o la permanenza "ingombrante" a Manchester.