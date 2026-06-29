Manovre azzurre

Napoli, via al conto alla rovescia per Allegri: oggi Max firma la risoluzione con il Milan

L'ex allenatore rossonero è pronto a legarsi ai partenopei fino al 2029: presentazione fissata per il ritiro di Folgarida 

29 Giu 2026 - 09:12
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L'era di Massimiliano Allegri al Napoli sta per cominciare. Nonostante la mancata qualificazione in Champions League e l'esonero con il Milan, circa un mese fa il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di affidare la panchina azzurra al tecnico livornese dopo l'addio di Antonio Conte. Nella giornata di oggi sono attese delle importantissime novità. 

Quando l'incontro con il Milan?

 Questo pomeriggio Allegri incontrerà il Diavolo per la tanto attesa risoluzione del contratto che lo lega ai rossoneri fino al 2027. Superato questo ostacolo, Max sarà finalmente libero di firmare con il Napoli. Come riportato dal Corriere dello Sport, la presentazione ufficiale dovrebbe avvenire nel ritiro di Folgarida, programmato dal 17 al 27 luglio. 

Il progetto

 De Laurentiis nutre da sempre profonda stima nei confronti di Allegri e l'accordo raggiunto tra le parti ne è una perfetta prova. L'ex Milan e Juventus firmerà un contratto triennale fino al 2029. L'obiettivo del numero uno azzurro è chiaro: aprire un nuovo ciclo restando competitivi in Italia ma affermandosi anche in Europa. Si riproporrà, dunque, la stessa staffetta che vide il livornese succedere a Conte sulla panchina della Juve nel lontano 2014. Quel che è successo dopo lo conoscono tutti: i bianconeri hanno conquistato due finali di Champions League e cinque scudetti consecutivi. 

Archiviata la risoluzione con i rossoneri, Allegri e il Napoli limeranno gli ultimi dettagli in attesa dell'ufficialità che dovrebbe arrivare questa settimana. Il conto alla rovescia è iniziato. 

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