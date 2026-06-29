Napoli, via al conto alla rovescia per Allegri: oggi Max firma la risoluzione con il Milan

De Laurentiis nutre da sempre profonda stima nei confronti di Allegri e l'accordo raggiunto tra le parti ne è una perfetta prova. L'ex Milan e Juventus firmerà un contratto triennale fino al 2029. L'obiettivo del numero uno azzurro è chiaro: aprire un nuovo ciclo restando competitivi in Italia ma affermandosi anche in Europa. Si riproporrà, dunque, la stessa staffetta che vide il livornese succedere a Conte sulla panchina della Juve nel lontano 2014. Quel che è successo dopo lo conoscono tutti: i bianconeri hanno conquistato due finali di Champions League e cinque scudetti consecutivi.