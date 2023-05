C'è una clausola da 18 milioni di euro tra il Napoli e Conceiçao

IL DOPO SPALLETTI

Il Porto libererebbe il tecnico portoghese solo "a pagamento": De Laurentiis riflette e prepara le alternative

Dopo l'addio di Luciano Spalletti e il "no" di Luis Enrique, il Napoli continua la ricerca dell'allenatore, che dovrà guidare la squadra con lo scudetto sul petto. Nelle ultime ore è dato in forte risalita il nome di Sergio Conceiçao, che tornerebbe in Serie A dopo aver vestito la maglia di Parma, Inter e Lazio da giocatore. Il profilo piace ad Aurelio De Laurentiis e lo stesso tecnico portoghese sembra essere interessato a guidare gli azzurri. Il problema, però, pare essere economico. Non tanto di stipendio, quanto di clausola rescissoria. Conceiçao, infatti, ha ancora un anno di contratto con il Porto, che per liberarlo in anticipo chiederebbe i 18 milioni di euro previsti dal contratto in essere. Una cifra non da poco, che rischia di scoraggiare il presidente del Napoli.

Di sicuro bisognerà prendere una decisione in tempi brevi per costruire una squadra all'altezza della difesa del titolo, anche perché c'è ancora l'incognita del ds Giuntoli. Sta di fatto che le alternative per la panchina non mancano.

In prima fila c'è Vincenzo Italiano, che ha riportato la Fiorentina ai vertici in Italia e in Europa, almeno per quanto riguarda le coppe. In leggero calo, invece, le quotazioni di Thiago Motta, vicino al rinnovo con il Bologna. E' poi spuntata la suggestione Marcelo Gallardo, ex allenatore del River Plate e attualmente in cerca di sistemazione.