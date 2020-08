Bernardeschi apre al Napoli, la Juve chiede Milik: Raiola vede AdL per sbloccare l'affare

PUNTO DI SVOLTA

La trattativa che potrebbe portare Federico Bernardeschi dalla Juventus al Napoli sta per entrare nel vivo. Mino Raiola, nuovo agente dell'esterno bianconero, è arrivato nel ritiro della squadra di Gattuso a Castel di Sangro per incontrare il presidente De Laurentiis, dopo aver raccolto l'apertura del giocatore a un eventuale trasferimento in azzurro. Restano però da trovare sia l'accordo economico col giocatore che quello con la Juventus.

Un contatto telefonico tra il presidente del Napoli e il potente agente c'è già stato nei giorni scorsi per capire la fattibilità dell'operazione da entrambe le parti, ma con l'invito da parte di De Laurentiis a Raiola di raggiungerlo nel ritiro della squadra in Abruzzo, la trattativa ha avuto ufficialmente inizio. Raiola, come riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, è arrivato a Castel di Sangro e ora c'è da imbastire un affare partendo dalle basi, ascoltando la proposta del Napoli e mettendo sul piatto le richieste di Bernardeschi, cercando di capire la volontà della Juventus.

I bianconeri infatti vorrebbero arrivare allo scambio alla pari con Milik, inserendo al massimo una contropartita tra i giovani in rosa, ma non avrebbe intenzione di aggiungere al cartellino di Bernardeschi un conguaglio economico. Un'ipotesi che non piace a De Laurentiis pur consapevole di un accordo di massima tra lo stesso centravanti polacco e i bianconeri. Toccherà a Raiola lavorare per ammorbidire le rispettive posizioni.