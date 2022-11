Il Napoli blinda Anguissa: rinnovato il contratto fino al 2025

L'INTESA

Soddisfatto del centrocampista, il club ha deciso di prolungare col camerunese aggiungendo anche un'opzione per altri due anni

© Getty Images André-Frank Zambo Anguissa prolunga con il Napoli fino al 2025. Lo ha annunciato il club azzurro, premiando con i fatti le grandi prestazioni del centrocampista camerunese che in due stagioni ha convinto tutti a Castel Volturno e attirato l'attenzione anche di altre squadre importanti. "La SSC Napoli comunica di aver rinnovato il contratto per le prestazioni sportive del calciatore Frank Zambo Anguissa fino al 30 giugno 2025 con opzione di prolungamento da parte del club fino al 30 giugno 2027", si legge nel comunicato della società.

Una dichiarazione breve, che racchiude però l'intenzione di De Laurentiis di blindare concretamente il giocatore, tra i grandi protagonisti di questo avvio super della squadra di Spalletti in campionato e in Champions League. Anguissa, del resto, ha dimostrato in campo tutto il suo valore e per evitare spiacevoli sorprese il club azzurro ha deciso di anticipare tutti e mettere al sicuro uno dei giocatori più forti e importanti della rosa, piazzando anche una clausola per un eventuale prolungamento fino al 2027.

Una mossa previdente, per garantire sia il presente, sia il futuro dell'ex Fulham a Napoli. Anguissa, infatti, non è solo un baluardo in mezzo al campo, capace di dare solidità e dinamismo con la sua fisicità nel contrasti, ma anche una pedina preziosissima a ridosso dell'area avversaria e in zona gol. In questo avvio di stagione, il camerunese ha segnato tre gol e servito cinque assist in 17 presenze tra Serie A e Champions. Un bottino notevole, condito da tante prove di forza nei duelli a centrocampo e da una potenza fisica straripante che ha fatto spesso la differenza nel recupero palla e nelle ripartenze azzurre. Il Napoli guarda avanti e blinda Anguissa.