Napoli, rientro Kvaratskhelia frenato dal rischio doping

Il Napoli senza Kvaratskhelia vince e convince comunque. Per questo, ma non solo, Spalletti non ha voluto forzare il rientro del talento georgiano contro l'Empoli preferendo l'esclusione a un rientro affrettato che avrebbe potuto portare a delle conseguenze anche fuori dal campo. Lo staff sanitario del Napoli ha scelto un piano terapeutico personalizzato per far tornare Khvicha dal problema ala schiena, anche per evitare intoppi con l'antidoping.