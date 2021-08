Anguissa ha firmato: ora anche il centrocampo fa sorridere Spalletti 

MERCATO NAPOLI

Il camerunese arriva dal Fulham in prestito oneroso con diritto di riscatto

Il mercato del Napoli si chiude con il colpo che completa il centrocampo: dal Fulham è arrivato André-Frank Zambo Anguissa in prestito oneroso, circa seicentomila euro, con diritto di riscatto sui 15 milioni. Un affare, quello della società di De Laurentiis, se si considera che il giocatore era stato comprato dal club inglese dal Marsiglia per 30. Anguissa ha firmato il contratto ed è a disposizione di Spalletti che ora può attendere con più calma il ritorno di Demme.

Il centrocampista camerunese nasce come mezzapunta per trasformarsi in mediano di rottura, capace però di impostare l'azione vista la buona qualità tecnica. Una sorta di via di mezzo tra Bakayoko e Demme, un'ulteriore arma per Spalletti che potrà così contare su un nome in più nel ruolo di centrale davanti alla difesa.