Allegri punta tutto su Vicario: il nuovo Napoli saluterà uno tra Milinkovic e Meret

Prima di acquistare, però, il Napoli dovrà vendere. Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non sono mai stati così in bilico: nonostante i due scudetti vinti, l'azzurro ha vissuto molti periodi di difficoltà, anche a causa degli infortuni, e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità che quest'anno non ha più avuto. L'ex Torino, invece, non ha convinto al 100 per cento e rischia di salutare dopo un solo anno.