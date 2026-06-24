Allegri punta tutto su Vicario: il nuovo Napoli saluterà uno tra Milinkovic e Meret

In attesa di un'ufficialità che sembra sempre più vicina, il nuovo Napoli di Massimiliano Allegri inizia a prendere forma. Il tecnico ha già in mente come costruire la rosa e sta avanzando le prime richieste in ottica mercato, soprattutto tra i pali.
Tutto su Vicario
L'estate dei portieri azzurri rischia di essere parecchio movimentata. L'ex allenatore del Milan vuole puntare infatti su Guglielmo Vicario, nome già accostato al Napoli in queste settimane e anche ad altre squadre di Serie A, tra cui la Juventus. Il Tottenham valuta il classe '96 18 milioni di euro ma la trattativa potrebbe essere facilitata dalla voglia dell'ex Empoli di tornare a giocare in Italia. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Allegri e Manna sono alla ricerca di un portiere con delle caratteristiche diverse rispetto a quelli già in squadra e hanno individuato in Vicario il profilo con cui aprire un nuovo ciclo.
Priorità alle uscite
Prima di acquistare, però, il Napoli dovrà vendere. Alex Meret e Vanja Milinkovic-Savic non sono mai stati così in bilico: nonostante i due scudetti vinti, l'azzurro ha vissuto molti periodi di difficoltà, anche a causa degli infortuni, e potrebbe decidere di cambiare aria per ritrovare la continuità che quest'anno non ha più avuto. L'ex Torino, invece, non ha convinto al 100 per cento e rischia di salutare dopo un solo anno.
Ad arricchire l'intrigo Vicario-Napoli c'è anche l'incontro tra il portiere e il ds Manna di qualche settimana fa. I due si sono ritrovati casualmente in città prima di imbarcarsi per Capri e hanno mangiato insieme. Hanno parlato anche di futuro? Probabile, vista la stima reciproca. Nei prossimi giorni i partenopei proveranno ad affondare il colpo con l'obiettivo di regalare ad Allegri il primo rinforzo per aprire il nuovo ciclo azzurro.