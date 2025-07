Il Newcastle "compra" dall'Atalanta: il nuovo direttore tecnico è il mago dei dati della Dea

Sudarshan Gopaladesikan è il nuovo direttore tecnico del Newcastle e arriva dopo tre anni di lavoro all'interno dell'area sportiva dell'Atalanta. Il club inglese ha annunciato: "Il Newcastle United ha nominato Sudarshan Gopaladesikan Direttore Tecnico del club. Riportando al nuovo Direttore Sportivo, Sudarshan, noto come Suds, guiderà le operazioni relative ai dati calcistici del club, lavorando a stretto contatto con Eddie Howe e il suo staff tecnico e con i team di performance, medico, analisi, metodologia e reclutamento del club. Il suo ruolo sarà dedicato all'implementazione di pratiche basate sui dati in tutti i reparti sportivi, nelle squadre maschili, femminili e del settore giovanile. Suds si unisce ai Magpies dopo aver lasciato l'Atalanta BC, squadra italiana, dove ricopriva il ruolo di Direttore dell'Intelligence Calcio. Durante la sua permanenza a Bergamo, l'Atalanta si è piazzata tre volte consecutive tra le prime cinque in Serie A, ha vinto la UEFA Europa League e ha raggiunto una finale di Coppa Italia".