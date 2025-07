Newcastle, ex leggenda Solano nuovo ct del Pakistan U23

La leggenda del Newcastle Nolberto Solano è il nuovo commissario tecnico della dell'under 23 del Pakistan nell'ambito di un progetto più ampio che dovrebbe portare l'allenatore ad assumere il ruolo di Ct della nazionale maggiore. L'ex centrocampista peruviano sostituirà Stephen Constantine. A settembre il suo primo impegno, quando guiderà l'under 23 nelle qualificazioni alla Coppa d'Asia. Il Pakistan è nello stesso gruppo di Cambogia, Iraq e Oman. La nomina di Solano è il primo atto di rilievo della neoeletta Federazione calcistica pakistana (Pff), presieduta da Mohsen Gilani. "Sotto la guida del presidente Mohsen Gilani, la Federazione calcistica pakistana accoglie con orgoglio Nolberto Solano come allenatore della nazionale Under 23 del Pakistan, con un percorso verso la nazionale maggiore", ha scritto la Pff su X, definendo Solano "una vera leggenda con un passato in Premier League, Coppa del Mondo e Copa América: inizia una nuova era per il calcio pakistano".