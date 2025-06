Il Napoli, tramite il proprio sito, ha comunicato che il Real Betis Balompié ha esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo di Natan. Il brasiliano, che ha giocato in prestito in Spagna per tutta la scorsa stagione, termina quindi l'esperienza in azzurro dopo appena 21 presenze tra Serie A, Coppa Italia e Champions.