Napoli-Meret: l'accordo per il rinnovo è più vicino

Alex Meret è stato il grande protagonista nella vittoria del Napoli in casa del Genoa nell'ultimo turno di campionato. Sondato dall'Inter, il portiere azzurro è in scadenza di contratto a giugno ma come confermato dal ds Manna l'accordo per andare avanti insieme è sempre più vicino. Questa del resto è la volontà del giocatore, che fa la differenza in queste situazioni, e nell'ultimo incontro a Castel Volturno tra i suoi rappresentanti e la dirigenza si è giunti a una bozza d'accordo per un prolungamento pluriennale e adeguamento dell'ingaggio.