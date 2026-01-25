Napoli, Manna: "Giovane ragazzo di prospettiva, porta spensieratezza"

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, ha parlato a Sky Sport a pochi istanti dal calcio d'inizio della sfida tra Juventus e Napoli. Sull'acquisto di Giovane, ufficializzato nelle ultime ore, Manna si è espresso così: "Avremmo voluto fare qualcosa prima, ma le condizioni generali non sono ottimali e abbiamo dovuto aspettare le uscite. Ragazzo di prospettiva, speriamo ci dia energie e spensieratezza". E su Juanlu Sanchez, aggiunge: "È un giocatore bravo e di prospettiva, che ci piace. Lavoriamo in condizioni non ottimali, prima di fare qualsiasi cosa dobbiamo ponderare ogni scelta. Ci sono 10 giorni, vediamo".