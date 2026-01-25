Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant

25 Gen 2026 - 13:00
© Getty Images

© Getty Images

La Juve Stabia punta decisa verso una dimensione internazionale e lo fa ufficializzando l'ingresso nei quadri dirigenziali di una figura di assoluto spessore come Avraham Grant. L'allenatore israeliano, settantenne con un curriculum che vanta piazze del calibro del Chelsea, assume il ruolo di Head of Football Operations. Già advisor del club, Grant diventa ora l'uomo chiave per la gestione sportiva sotto l'egida di Brera Holdings, la proprietà che ha rilevato la società dopo i cambiamenti avvenuti lo scorso ottobre. La sua nomina rappresenta un segnale forte per una piazza che mira a stabilizzarsi e crescere, lasciandosi alle spalle i momenti di incertezza e puntando su una gestione tecnica di respiro europeo.

A definire i contorni di questa nuova avventura è stata la stessa società attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, che chiarisce come l'operazione sia legata alla visione strategica della proprietà Solmate (Brera Holdings PLC). Nel comunicato della Juve Stabia si legge infatti che, nel suo nuovo ruolo, "il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa". L'ex tecnico dei Blues assumerà le responsabilità che in precedenza facevano capo a Dan J. McClory e Alberto Libanori, diventando il perno centrale per lo sviluppo dell'area calcistica e il sostegno strutturale del club nel suo percorso di consolidamento.

