Colpo Juve Stabia: ufficiale l'ex Chelsea Avraham Grant

A definire i contorni di questa nuova avventura è stata la stessa società attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, che chiarisce come l'operazione sia legata alla visione strategica della proprietà Solmate (Brera Holdings PLC). Nel comunicato della Juve Stabia si legge infatti che, nel suo nuovo ruolo, "il sig. Grant supervisionerà le operazioni sportive esistenti, mentre la società continua a concentrarsi sulla razionalizzazione e sull’aumento dell’efficienza operativa". L'ex tecnico dei Blues assumerà le responsabilità che in precedenza facevano capo a Dan J. McClory e Alberto Libanori, diventando il perno centrale per lo sviluppo dell'area calcistica e il sostegno strutturale del club nel suo percorso di consolidamento.