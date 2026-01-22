Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray

Lorenzo Lucca e Noa Lang salutano il Napoli dopo soli sei mesi e si trasferisce rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray. In entrata Antonio Conte si prepara ad accogliere il brasiliano Giovane: arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea. Per il club veneto si tratta di un'operazione rilevante sia dal punto di vista economico sia strategico, che consente di generare una plusvalenza significativa. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi conclusivi prima dell'ufficialità del trasferimento.