Napoli, dal Verona arriva Giovane in prestito con obbligo. Lucca va al Nottingham, Lang al Galatasaray
Il brasiliano arriva in prestito con obbligo dal Verona. L'ex Udinese in Premier in prestito con diritto per una cifra totale di 40 milioni di euro
Lorenzo Lucca e Noa Lang salutano il Napoli dopo soli sei mesi e si trasferisce rispettivamente al Nottingham Forest e al Galatasaray. In entrata Antonio Conte si prepara ad accogliere il brasiliano Giovane: arriva dal Verona in prestito con obbligo di riscatto per 20 milioni di euro. L'accordo tra i due club è stato già raggiunto e formalizzato, mentre resta da attendere soltanto l'annuncio ufficiale della società partenopea. Per il club veneto si tratta di un'operazione rilevante sia dal punto di vista economico sia strategico, che consente di generare una plusvalenza significativa. Nelle prossime ore sono attese le visite mediche e la firma sul contratto, passaggi conclusivi prima dell'ufficialità del trasferimento.
Su Lucca c'era anche il Pisa, che fino all'ultimo non ha perso le speranze di arrivare al giocatore. Il Nottingham ha messo sul piatto un pacchetto complessivo da 40 milioni di euro, fra prestito e diritto di riscatto. Per il classe 2000 appena due reti (contro il Cagliari in Coppa Italia e, da ex, contro il Pisa in Serie A) in 23 presenze complessive alla corte di Antonio Conte. Ora la chance di ripartire in una squadra che ha già accolto altri ex Serie A come Ndoye, Savona e Douglas Luiz. Noa Lang vola in Turchia: per l'esterno offensivo olandese Il Galatasaray versa 2 milioni di euro subito e a giugno potrà esercitare un'opzione di riscatto pagandone altri 30.