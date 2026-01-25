Daniel Maldini nel mirino della Lazio: contatti riattivati

La Lazio torna a bussare alla porta dell'Atalanta per Daniel Maldini, riaprendo ufficialmente i dialoghi per il trequartista. L'obiettivo del club biancoceleste è quello di regalare a Maurizio Sarri un profilo tecnico e duttile, capace di agire tra le linee e dare nuova linfa alla manovra offensiva. Dopo una stagione di crescita costante, il talento classe 2001 è considerato il rinforzo ideale per completare il reparto, spingendo la dirigenza laziale a valutare con decisione la fattibilità di un affondo immediato. Lo scrive Sky.