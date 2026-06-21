Napoli, Lucca piace a Gattuso: possibile chiave per arrivare a Gila

Il Napoli tenta l'affondo per Mario Gila inserendo Lorenzo Lucca come contropartita tecnica, una soluzione gradita alla Lazio che però chiede anche un corposo conguaglio economico.
La Lazio, infatti, necessita di liquidità immediata per finanziare le proprie operazioni di mercato e valuta il cartellino dello spagnolo tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che rende impossibile un semplice scambio alla pari. L'ipotesi che sta prendendo piede prevede un'offerta cash di circa 17-18 milioni di euro abbinata al prestito dell'attaccante ex Udinese, con i biancocelesti che richiederebbero inoltre un contributo dei partenopei per coprire parte dell'ingaggio da due milioni netti annui del giocatore.
Il nodo rimane la valutazione definitiva del diritto di riscatto e la necessaria sfoltita del reparto offensivo laziale, che conta già su nomi come Ratkov, Noslin e Dia, pronti a lasciare Formello per fare spazio al nuovo innesto. Lo scrive Tuttomercatoweb.