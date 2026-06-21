Napoli, Lucca piace a Gattuso: possibile chiave per arrivare a Gila

La Lazio, infatti, necessita di liquidità immediata per finanziare le proprie operazioni di mercato e valuta il cartellino dello spagnolo tra i 20 e i 25 milioni di euro, cifra che rende impossibile un semplice scambio alla pari. L'ipotesi che sta prendendo piede prevede un'offerta cash di circa 17-18 milioni di euro abbinata al prestito dell'attaccante ex Udinese, con i biancocelesti che richiederebbero inoltre un contributo dei partenopei per coprire parte dell'ingaggio da due milioni netti annui del giocatore.