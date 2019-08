Il sogno James Rodriguez sembra ormai essere sfumato definitivamente per il Napoli. Il colombiano, schierato titolare da Zidane nell'ultima partita del Real Madrid, ha postato un significativo messaggio su Instagram che testimonia l'amore ritrovato con i blancos: "Dopo tanto tempo sono tornato al Bernabeu, è stata una sensazione unica. Grazie ai tifosi per l'affetto, continueremo a lavorare per migliorare".