Nani, arriva l'annuncio social: addio al calcio giocato

Il portoghese Nani ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Lo ha annunciato lo stesso 38enne che in carriera ha indossato anche le maglie di Lazio e Venezia in Serie A. "È giunto il momento di salutarci - ha detto l'ex United, che non i Red Devils ha vinto una Champions League e 4 Premier League -. Ho deciso di porre fine alla mia carriera calcistica professionistica. È stato un viaggio fantastico e voglio ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato e sostenuto negli alti e bassi di una carriera durata più di 20 anni e che mi ha regalato tanti ricordi indimenticabili. È ora di voltare pagina e concentrarsi su nuovi obiettivi e sogni". Nani ha vinto anche l'Europeo nel 2016 con il Portogallo.