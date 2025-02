Morata va al Galatasaray, ecco quanto risparmia il Milan

Morata è quasi un nuovo giocatore del Galatasaray, si trasferisce in Turchia in prestito per 18 mesi con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni, ma che effetto avrà la sua cessione (dopo soli sei mesi) sul bilancio del Milan? In attesa delle cifre ufficiali, Calcio&Finanza riporta che lo spagnolo costò al Milan circa 13 milioni di euro e quindi, considerando i quattro anni di contratto, il suo valore netto a bilancio è attualmente pari a 11,38 milioni di euro circa. A giugno 2026 questo valore sarà sceso ulteriormente a 6,5 milioni di euro. Quindi qualora il riscatto avvenisse proprio per quella data (anche se non è da escludere che i turchi possano esercitarlo già prima), il Milan farebbe registrare una plusvalenza pari a 1,5 milioni, che avrebbe effetto sul 2025/26. Nel frattempo, i rossoneri risparmieranno sullo stipendio dell’attaccante, non dovendo corrispondere circa 3,47 milioni di euro lordi per i cinque mesi rimasti fino al termine della stagione, più gli 8,33 milioni lordi per quanto riguarda il 2025/26, per un risparmio complessivo sull’ingaggio di Morata di ben 12,08 milioni lordi.