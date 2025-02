Balotelli torna al Monza: contratto fino a giugno, le cifre

Mario Balotelli torna al Monza. Colpo last minute del Condor Adriano Galliani che ha chiuso per l'ingaggio dell'attaccante fuori dai piani del Genoa di Patrick Vieira. Per il 34enne, che ha vestito la maglia dei brianzoli per sei mesi nella stagione 2020/2021 in Serie B, è pronto un contratto fino al 30 giugno 2025 con un ingaggio da 100 mila euro come rivelato dai colleghi di Monza-News. Nelle ultime ore Balotelli era stato accostato anche al Venezia di Eusebio Di Francesco.