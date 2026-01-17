Monza, scoppia il caso Izzo: rifiuta di giocare contro il Frosinone per il contratto

Strappo improvviso e clamoroso in casa Monza. Armando Izzo ha chiesto di non scendere in campo nel match di oggi contro la capolista Frosinone. Non si tratta di un infortunio, ma di una scelta legata al mercato e al rinnovo contrattuale in alto mare, come confermato senza giri di parole dal tecnico Paolo Bianco: "Il giocatore sta bene, è una sua scelta di cui prendiamo atto. Nessuno è indispensabile". Una decisione che fa rumore e che priva i brianzoli del loro leader difensivo (rimasto in tribuna) in una delle gare più delicate della stagione. Alla finestra ci sarebbe l'Avellino.