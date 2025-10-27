Milinkovic rinnova con l'Al-Hilal, la Juve studia le alternative

Il rinnovo di Milinkovic-Savic con l'Al-Hilal sembra aver rovinato i piani della Juventus, che meditava l'acquisto del centrocampista serbo per gennaio. La dirigenza bianconera sa che Tudor avrà bisogno di un rinforzo fisico in mediana e studia le alternative, che sembrano arrivare in gran parte dall'estero: le idee numero uno potrebbero essere Ayyoub Bouaddi e Yves Bissouma, rispettivamente di Lille e Tottenham. In particolare, il giovane talento del Lille è sotto i riflettori ma i francesi potrebbero arrivare a chiedere oltre venti milioni. Dalla Serie A, invece, si Candidano Atta dell'Udinese e Frendrup, al suo quarto anno al Genoa, che già in passato era stato seguito dai bianconeri.