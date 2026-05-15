Il Genoa saluta Malinovskyi: l'ufficialità sui social

Ruslan Malinovskyi saluterà il Genoa al termine della stagione. A comunicarlo è stato lo stesso club ligure sui social: "Grazie Ruslan per questa bellissima avventura vissuta con il rosso e il blu cuciti sulla pelle - si legge -. Nella buona e nella cattiva sorte, la tua grinta e amore per la maglia resteranno indelebili. Tutto il Genoa ti manda un caloroso saluto, pronto a farti ricevere una standing ovation in quella che in questi anni è stata, e rimarrà negli anni, casa tua. Dall’inizio, per sempre".