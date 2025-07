Vlahovic-Milan, Allegri ha scelto: anche Thiaw nella trattativa

Sistemata la difesa con l'arrivo di Estupinan, messo a posto il centrocampo con Ricci e Modric, è l'attacco il reparto più in sofferenza del Milan. La trattativa con Vlahovic non è di certo semplice, sia per le pretese del giocatore che ha un ingaggio altissimo da 12 milioni l'anno, sia per le richieste della Juventus che di certo non vuole svendere un giocatore su cui ha investito tantissimo in questi anni. Nei prossimi giorni si comincerà a parlare, l'obbiettivo è ovviamente accontentare tutti ma è evidente che tutte le parti in causa dovranno rinunciare a qualcosa.