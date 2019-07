Veretout, il Milan insiste: venerdì nuovo incontro con la Fiorentina

11/07/2019

Il Milan non molla la presa per Jordan Veretout. Per venerdì mattina è stato infatti fissato un nuovo incontro tra i rossoneri e i dirigenti della Fiorentina per fare il punto della situazione e provare a trovare un'intesa per il trasferimento del giocatore, che nel frattempo continua ad allenarsi a parte in attesa di sviluppi. Al momento la situazione è in una fase di stallo. Il Milan vorrebbe infatti inserire Biglia nella trattativa, ma il centrocampista argentino non interessa alla Viola.