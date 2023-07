Un treno per Pioli: Chukwueze in arrivo a Milano per visite e firma

MANOVRE ROSSONERE

Il Villarreal ha dato il permesso al giocatore di partire per l'Italia: potrebbe arrivare già in serata

Ormai è solo una questione di ore: Samuel Chukwueze è in arrivo e Milano è pronta ad accoglierlo. Raggiunto definitivamente l'accordo tra i club nella serata di ieri, il nigeriano ha ottenuto il permesso dal Villarreal per viaggiare in direzione dell'Italia. Non è ancora certo, ma ci sono ottime possibilità che Chuku arrivi a Milano già questa sera, in modo da poter svolgere i test medici mercoledì, firmare il nuovo contratto con i rossoneri da 4 milioni netti a stagione per 5 anni, e volare poi negli Stati Uniti dove si aggregherà al resto della squadra. Dopo di che Stefano Pioli avrà l'organico 2023/24 quasi al completo e il compito della dirigenza, già molto attiva in questo senso, sarà quello di sfoltire una rosa che adesso è davvero troppo ampia.

Al netto poi della trattativa con il Valencia per Musah e dei nomi nuovi spuntati nelle ultime ore, quanto Furlani e Moncada saranno in grado di incassare dagli esuberi influirà sull'ultima parte del sontuoso mercato rossonero. De Ketelaere, che fin qui non ha ricevuto offerte concrete e importanti e, soprattutto, vorrebbe provare a rilanciarsi in rossonero, è l'asso che potrebbe far saltare il banco. E' evidente che una sua cessione al minimo di 28 milioni necessario per non mettere a bilancio minus-valenze aprirebbe un portone verso nuovi "sogni" e potrebbe convincere il Diavolo a investire su un centravanti di qualità. I nomi? Impossibile farli in questo momento anche perché proprio la questione extracomunitari aperta in questi giorni dalla Figc - la richiesta al Coni di equiparare ai comunitari i giocatori provenienti dal Regno Unito, ndr - potrebbe finire per liberare uno slot nella rosa del Milan e consentire a Furlani di tornare all'attacco per Taremi, pista abbandonata con qualche rimpianto proprio per chiudere l'affare Chukwueze. Ma questo è un discorso molto prematuro.

Vedi anche Mercato Figc, la richiesta: "Equiparare i calciatori inglesi ai comunitari"

D'attualità è invece il viaggio di Matteo Gabbia in direzione Spagna. Il centrale rossonero è pronto a raggiungere il Villarreal dove si trasferirà in prestito secco e ha già salutato i compagni. Il suo posto potrebbe essere preso dal giovane Simic, ottimo contro il Real Madrid a Pasadena. Dopo Gabbia, la lista dei giocatori in partenza è ampia, da Messias a Saelemaekers (Torino per il primo, si attendono offerte tra i 10 e i 15 milioni per il secondo) fino a Origi e Rebic, passando per Caldara. Chukwueze è la ciliegina sulla torta offerta a Pioli, ma la torta potrebbe riservare nuove, gustose, fette.

Vedi anche Milan Milan, senti Leao: "Voglio vincere la Champions. Che onore la 10"