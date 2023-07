Milan: Okafor negli States, Chukwueze atteso in Italia

MILAN

L'esterno ex Salisburgo ha raggiunto il resto della squadra in America. Conto alla rovescia per l'arrivo a Milano dell'esterno del Villarreal

Chi viene e chi va, sempre con la maglia del Milan addosso. Noah Okafor, ufficialmente rossonero, ha raggiunto il resto della squadra negli Stati Uniti dove ha già incontrato i compagni e Stefano Pioli, cui ha riservato un abbraccio affettuoso dopo essere stato accolto dall'amico Rafael Leao. L'ex Salisburgo è dunque già pronto per scendere in campo e a calarsi in tutto e per tutto nel mondo Milan dove, parole sue, sognava di approdare da tempo. Chi invece bisogna ancora aspettare è Samuel Chukwueze. Milan e Villarreal stanno ultimando gli ultimi dettagli burocratici prima di dar il via al suo trasferimento in Italia per le visite mediche e la firma sul contratto. Chukwueze è in qualche modo legato anche all'affare Gabbia, atteso in prestito secco dal club spagnolo. Le trattative sono separate, ma il Milan difficilmente lascerà partire il suo difensore prima della fumata bianca definitiva per l'esterno nigeriano.

Il giorno buono potrebbe essere oggi, anche se per il momento non ci sono particolari novità sulla questione. Certamente, però, l'affare non è in discussione: Chukwueze arriverà, è solo questione di tempo.

Dopo di che si passerà agli ultimi ritocchi per completare la squadra. Musah è l'obiettivo principale per il centrocampo, l'uomo di forza che manca in questo momento nella rosa a disposizione di Stefano Pioli. Lo statunitense sembrava a un passo, poi qualcosa non è andato per il verso giusto e il Valencia ha deciso di portarselo dietro nella tournée in Svizzera. Risultato? Musah si è tirato fuori da solo, ufficialmente per un piccolo problema fisico che, in ogni caso, gli ha impedito di scendere in campo. La sensazione è che il giocatore spinga molto per trasferirsi al Milan e non abbia alcuna intenzione di rischiare infortuni che comprometterebbero l'affare. I colloqui tra i club vanno avanti e non resta che trovare la formula giusta per arrivare all'accordo.

Accordo che si sta cercando anche per i molti giocatori in uscita. Ballo-Touré sembrava destinato al Fulham, ma la proposta non ha fin qui soddisfatto il giocatore. Ergo, si valutano altre opzioni, Bologna compreso, anche se in questo caso è il Milan a non essere soddisfatto dell'offerta rossoblù. Origi è finito nel mirino del West Ham che, secondo la Gazzetta dello Sport, sarebbe pronto a mettere sul piatto una cifra tra gli 8 e i 10 milioni. Resta da capire se effettivamente gli inglesi affonderanno il colpo e se il belga deciderà di accettare la loro corte. Rebic è inseguito dal Besiktas, che non si sarebbe però spinto oltre il prestito: né il giocatore né il Diavolo sembrano convinti, vedremo cosa potrà accadere nei prossimi giorni.

Anche perché le uscite serviranno, eventualmente, anche per garantire a Pioli anche un centravanti di scorta. Non si tratterà probabilmente di un big, ma il profilo dovrà essere simile a quello di Giroud, quindi una punta di peso e da area di rigore. Ma di questo se ne parlerà più avanti, magari sfruttando qualche occasione di mercato. Intanto il tecnico rossonero sta lavorando molto con Colombo. Non è escluso che alla fine possa rimanere lui.