Un gigante per il Milan: missione a Salisburgo per Pavlovic

MANOVRE ROSSONERE

Accordo sull'ingaggio con il centrale, ma ora bisogna convincere il club austriaco che vuole almeno 20 milioni

© Getty Images Tre rinforzi entro fine mese. Uno per l'attacco, obiettivo principale del mercato, uno per il centrocampo e uno per la difesa. Il Milan, fermo ancora sulla linea di partenza, prova ad accelerare per regalare a Fonseca i primi volti nuovi in vista dell'avvio del campionato. E allora Morata, innanzitutto, con cui si comincerà a fare sul serio da lunedì, Fofana, per il quale sono già stati avviati i contatti con il Monaco - prima offerta respinta, ma trattativa apertissima - e, ultimo ma non ultimo, Pavlovic, il gigante che dovrebbe, almeno nelle intenzioni, risolvere i problemi difensivi dei rossoneri. Centimetri, molti (è alto 1,94), e muscoli. Quel che serve laggiù.

Moncada e Ibra si sono mossi da giorni e hanno di fatto raggiunto un accordo economico con il giocatore, che vedrebbe sostanzialmente raddoppiarsi l'attuale ingaggio da 700mila euro. Il difficile, però, viene adesso, perché il Salisburgo, proprietario del cartellino, non è tra i clienti più morbidi. La richiesta iniziale è di almeno 20 milioni. Si tratterà per trovare un'intesa, con il Milan che difficilmente andrà oltre quota 15. Ma siamo alle schermaglie iniziali, anzi, in realtà ancora nemmeno a quelle, perché una proposta ufficiale per il club austriaco non è ancora partita da casa Milan. Questione di giorni, se non di ore.

Il 20 luglio comincerà il pre-campionato dei rossoneri e l'idea è quella di avere i nuovi giocatori ritenuti fondamentali per quella data. O, almeno, entro il 27 luglio, quando il Milan sarà negli States per la classica tournée. Il che, insomma, fa capire che la settimana che verrà sarà molto intensa e dovrebbe smuovere le carte. Una dopo l'altra: Morata, innanzitutto, poi Fofana e Pavlovic. Fonseca, fiducioso, attende.