Ufficiale: Marco Giampaolo è il nuovo allenatore del Milan

19/06/2019

La notizia era attesa da giorni e altro non mancava che l'ufficialità di un accordo noto a tutti da tempo. A sceglierlo è stato in prima persona Paolo Maldini, che ha individuato in lui l'uomo giusto per garantire alla squadra una crescita sotto il profilo del gioco. Proprio sotto questo aspetto ci si attende infatti da Giampaolo una svolta decisa rispetto al passato con il passaggio dal 4-3-3 di Gattuso al suo 4-3-1-2.



E in questa direzione il nuovo tecnico ha già cominciato a lavorare con la dirigenza, indicando i giocatori utili alla causa e avallando l'acquisto di Krunic. Nei prossimi giorni, conclusa la breve vacanza, potrà cominciare il suo lavoro.