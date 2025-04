Como, incontro Fabregas-Bayer Leverkusen

Il Como non solo ha conquistato la salvezza con quattro giornate d'anticipo, ma ha portato in Serie A qualcosa di nuovo sotto il punto di vista del gioco. Merito di quel Cesc Fabregas, che era sembrato approdare sul Lario come una meteora e che invece ora si candida a sedersi sulla panchina di alcuni tra i club più prestigiosi del panorama calcistico internazionale. Perché se è vero che a Como tutti vorrebbero trattenerlo, e lui resterebbe anche volentieri, lo è altrettanto che il suo nome è finito sul taccuino di società come Milan, Roma, Lipsia e forse anche il "suo" Barcellona. Ma in queste ore, come raccontato da La Provincia, è emerso un incontro tra lo stesso Fabregas e il Bayer Leverkusen. Che perderà Xabi Alonso, destinato a prendere il posto di Ancelotti al Real Madrid, e vorrebbe sostituirlo con un'altra leggenda spagnola. Il faccia a faccia con emissari tedeschi sarebbe avvenuto in un hotel comasco. Due ore di colloquio "per conoscersi e presentare le rispettive posizioni". Insomma, qualcosa di serio e non solo un appuntamento occasionale.