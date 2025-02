Milan, col Verona niente Fab Four: torna Musah, due big a rischio esclusione in attacco

Il problema del Milan in quel di Rotterdam non è stata solamente la Fab Four come detto dallo stesso Conceiçao, ma il tecnico portoghese ha deciso subito di tornare sulla vecchia strada. E così col Verona addio al 4-2-fantasia, con almeno un big destinato a restare fuori. I principali indiziati sono Leao e Pulisic, il primo a dir poco impreciso in Champions. L'americano invece è apparso decisamente stanco, tanto da essere il primo attaccante sostituito nel corso dell'incrocio con il Feyenoord.