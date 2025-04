Il Real Madrid rischia la beffa in vista del mercato estivo. Le Merengues potrebbero non riuscire a completare l'acquisto di Dean Huijsen, difensore centrale del Bournemouth e da tempo nel mirino della squadra di Florentino Perez. Secondo quanto riportato da As, il calciatore spagnolo avrebbe trovato l'accordo con il Chelsea che sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria pur di averlo già durante il Mondiale per Club.