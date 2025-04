Milan, Theo Hernandez papà bis: la figlia è nata lo stesso giorno del primogenito Theo Jr

Theo Hernandez è diventato papà per la seconda volta. La compagna del difensore del Milan, Zoe Cristofoli, ha infatti dato alla luce una bambina, nel giorno in cui il primogenito, Theo Jr, compie 3 anni. La coppia aveva infatti optato per un cesareo programmato, proprio per far sì che anche la piccola nascesse il 7 aprile come il fratello. L'annuncio del lieto evento è stato dato tramite i profili Instagram di papà Theo e mamma Zoe, che hanno condiviso le prime foto della nuova arrivata, insieme a quelle del festeggiato.