Milan, il nuovo abito dona alla squadra: l'Europa può tornare a portata

A Leao e compagni è servita una mezz'oretta di gioco per rodare i nuovi ingranaggi, poi qualcosa è scattato e la squadra ha cominciato a girare come il tecnico si aspettava: l'interdizione di Fofana, gli inserimenti di Reijnders, l'imprevedibilità di Leao e Pulisic, la corsa degli esterni a tutta fascia Theo e Jimenez, il lavoro di sponda e raccordo del centravanti (Abraham decisamente meglio di Jovic in questo). Dopo una serie di prestazioni opache e una lunga sequela di alti e bassi, l'orchestra è tornata a suonare uno spartito vincente. Il tutto senza subire gol, come non accadeva da metà febbraio (dopo l'1-0 di San Siro sul Verona erano stati ben 13 quelli incassati in 7 partite), il dato forse più importante della serata del Bluenergy Stadium.