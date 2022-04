Thauvin: "Dovevo andare al Milan ma mi sono stufato di aspettare"

Olivier Giroud avrebbe potuto giocare a fianco di un connazionale con la maglia del Milan o, chissà, magari non avrebbe proprio vestito il rossonero. Maldini e Massara infatti un anno fa avevano sondato la disponibilità di Florian Thauvin, in scadenza col Marsiglia, che però poi verso aprile ha scelto di non attendere più e firmare per i messicani del Tigres: "Il mio futuro doveva essere al Milan ma loro non conoscevano il budget per la stagione successiva, non sapevano ancora se si sarebbero qualificati in Champions League (decisiva fu l'ultima partita di campionato contro l'Atalanta, ndr) e nel frattempo avevano giocatori importanti a cui rinnovare. Per questo mi hanno chiesto tempo ma io, arrivato aprile, non volevo più aspettare" le parole a Canal+.

Getty Images