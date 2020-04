Suso resterà al Siviglia con stop alla Liga: 25 milioni di euro per il Milan

Suso è sempre più vicino al Siviglia. La Liga non si è ancora espressa sul futuro del campionato e spera ancora, come l'Italia del resto, di concludere la stagione evitando di arrendersi al coronavirus come in Olanda e Francia. Se però questo non sarà possibile ci saranno delle ripercussioni sul mercato e una di queste, come riporta As, riguarda anche il Milan. Se la Liga non dovesse riprendere, il Siviglia sarebbe qualificato alla prossima Champions League e il riscatto dell'esterno spagnolo sarebbe obbligatorio.