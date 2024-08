Roma, Abraham verso il Milan: si ragiona sulla contropartita. E l'Atalanta...

manovre giallorosse

L'attaccante giallorosso è in uscita ei due club stanno ragionando in merito a una possibile contropartita da inserire nella trattativa. Si muove anche l'Atalanta

Il Milan continua a muoversi per rinforzare il proprio attacco . È ormai noto da giorno l'interesse del club rossonero per Tammy Abraham , attaccante in uscita dalla Roma . Ridotto da una stagione caratterizzata dagli infortuni, Abraham cerca una squadra dove potersi rilanciare e l'approdo al Milan potrebbe essere l'occasione giusta. I due club stanno ragionando sulle possibili contropartite da inserire nell'operazione, ma nel frattempo si è fatta viva anche l'Atalanta .

Dopo l'arrivo di Morata, il Milan cerca un altro colpo in attacco: Fonseca stima molto Abraham e vorrebbe portarlo in rossonero. Ma, come detto, bisogna prima trovare un accordo tra i club che stanno discutendo delle contropartite: il nome più quotato è quello di Alexis Saelemaekers , giocatore che De Rossi gradisce molto ma che Fonseca non vuole lasciare partite. Ecco che si fa strada il nome di Noah Okafor , più indietro nelle gerarchie e possibile sacrificato. Con la Roma che cerca un esterno sinistro (resta viva l'opzione Chiesa ), ecco che lo svizzero potrebbe rappresentare l'opzione migliore.

