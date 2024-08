La Roma pareggia con l’Olympiacos: Soulé e Dovbyk debuttano in amichevole

L'AMICHEVOLE

I giallorossi fermati sull’1-1 dai vincitori dell’ultima Conference League: a segno sia Pellegrini che Rodinei su rigore, esordio per Soulé e Dovbyk

© Getty Images La Roma inciampa in un altro pareggio, dopo quello contro il Kosice e la sconfitta con il Tolosa: i capitolini ottengono solo un 1-1 contro l’Olympiacos a Rieti, in un’amichevole che vede il debutto di Soulé, Dovbyk e Dahl. Pellegrini (17’) apre le marcature su rigore, ma Rodinei (22’) pareggia il match sempre dagli undici metri. El Shaarawy sfiora il gol nella ripresa, prima della clamorosa parata di Svilar su Velde (palla poi sulla traversa).

Daniele De Rossi sceglie di far debuttare l’ex Juventus Soulé, schierandolo titolare in un tridente completato da Zalewski e Abraham (possibile partente). Fiducia a Le Fée a centrocampo, dove si rivede anche Pellegrini: siedono invece inizialmente in panchina Dybala e Dovbyk, l’ultimo grande acquisto del mercato estivo giallorosso. A sbloccare il match al 17’ è proprio Pellegrini: rigore concesso per fallo di Ortega su Abraham e trasformazione vincente del 7 giallorosso, che rischia però di farsi parare il tiro da Tzolakis. Da un capitano all’altro: passano solo cinque minuti e a battere Svilar dagli undici metri per l’1-1 è Rodinei, dopo il fallo di Celik su Velde. La Roma prova ad aumentare la qualità del palleggio e Soulé si mette in mostra con un bel colpo di tacco: l’azione si risolve però in un nulla di fatto. Il finale del primo tempo è allora tutto dell’Olympiacos: i vincitori dell’ultima Conference League ci provano con Kostoulas, ma la sua conclusione è imprecisa.

Dopo una prima frazione che ha visto i greci più propositivi, De Rossi rifà il look alla sua Roma: dentro soprattutto El Shaarawy, Dybala e Dovbyk, il più atteso. Il primo a provarci al 54’ è allora l’argentino, il cui tiro viene però murato involontariamente proprio dall’ucraino. Chiquinho scalda i guantoni di Svilar dalla parte opposta, mentre al 69’ termina la prima partita di Soulé in giallorosso (al suo posto Pisilli). Bella iniziativa di El Sharaawy al 71’: l’azzurro cerca il suo classico destro a giro, sfiorando l’incrocio. A colpire in pieno la traversa è quindi l’Olympiacos: poderoso stacco aereo di Velde, che trova la respinta del legno, dopo una parata provvidenziale di Svilar. Nel finale si vede anche l’esordio di Dahl, ma il risultato non cambia più. La Roma esce quindi con un 1-1 dallo Stadio Centro d'Italia Manlio Scopigno di Rieti: i prossimi due appuntamenti per i giallorossi saranno in Inghilterra, dove affronteranno il Coventry City e l’Everton (6 e 10 agosto).