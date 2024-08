Atalanta, Scamacca si opera in mattinata: rottura del crociato, si pensa a un sostituto

L'INFORTUNIO

Il centravanti nerazzurro si è fermato nell’amichevole contro il Parma a dieci giorni dalla Supercoppa contro il Real, per lui rottura del crociato anteriore verrà operato in mattinata

Doccia fredda, anzi gelata per l'Atalanta di Gasperini con l'infortunio di Gianluca Scamacca. La sentenza è pesante: rottura del crociato anteriore del ginocchio sinistro, del menisco e del collaterale. L'attaccante nerazzurro, secondo quanto riferisce Sky Sport, verrà operato in mattinata a Villa Stuart a Roma dal Professor Mariani. Il giocatore era uscito dal terreno di gioco del Tardini sorretto dai medici durante l'amichevole precampionato con il Parma e crollato a terra portando le mani all'altezza del ginocchio, dopo aver agganciato al volo un lancio del compagno di squadra Ruggeri. Subito si è compresa la gravità della situazione. Intanto la squadra di Bergamo sà che dovrà fare a meno del suo attaccante a lungo, non sono ancora noti i temi di recupero ma di certo non ci sarà per la Supercoppa contro il Real Madrid, in programma mercoledì 14 agosto a Varsavia. Il comunicato ufficiale della società: "Dopo consulto clinico-specialistico da parte del Prof. Pierpaolo Mariani presso la Casa di Cura Villa Stuart a Roma, Gianluca Scamacca è stato sottoposto ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Già nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 5 agosto, il calciatore sarà sottoposto a intervento artroscopico da parte dello stesso Prof. Mariani".

Una brutta tegola per tutto l'ambiente, non solo per il giocatore, In vista dell'inizio della prossima stagione sarà dunque necessario un ritorno sul mercato per ritoccare l'attacco nerazzurro, nonostante l'arrivo di Zaniolo. La Dea in questo però non si fà trovare impreparata, in quanto era già alla ricerca di un vice-Scamacca. Tra i nomi caldi c'è quello di Orri Oskarsson calciatore islandese, attaccante del Copenaghen e della nazionale Under-21, classe 2004. Un giovane che deve ancora esplodere, con grande potenzialità che potrebbe crescere grazie all'esperienza di Gasperini. In caso di assenza prolungata di Scamacca però a lui potrebbe essere affiancato un giocatore di maggior esperienza. Ma questa non è l'unica soluzione disponibile. L'Atalanta potrebbe anche scegliere di "guardare in casa" e di bloccare la partenza di Koopmeiners o Touré. Nel primo caso i Percassi da sempre hanno manifestato la volontà di trattenere il giocatore, nonostante la promessa fatta a quest'ultimo di lasciarlo andare se avessero ricevuto un'offerta da un grande club. Inoltre il giocatore d tempo ha trovato l'accordo con Giuntoli e vuole andare a ogni costo alla Juve, ma questa situazione potrebbe tenerlo bloccato a Bergamo. Infine Gasp potrebbe provare a mettere Zaniolo in campo in posizione di centravanti.