Milan, per l'attacco si scalda la pista Füllkrug

Il Milan nel mercato di gennaio cerca un 9 in saldo. I rossoneri, pur senza gol degli attaccanti (Nkunku e Gimenez ancora a secco in Serie A), a metà stagione sono ancora in piena corsa per il titolo. Aggiungere alla rosa a disposizione di Max Allegri un bomber che possa riempire l'area avversaria e portare gol potrebbe dare un ulteriore boost nella lotta scudetto. Secondo quanto riporta Matteo Moretto, il nome più caldo in questi giorni per i rossoneri sarebbero quello di Niclas Füllkrug. Il tedesco era già finito in orbita Milan nell'estate del 2024, poi i rossoneri scelsero Tammy Abraham. Adesso, dopo una stagione e mezza in cui l'ex Dortmund ha trovato poco spazio al West Ham (complici anche diversi infortuni) i tempi potrebbero essere maturi per l'approdo a Milano.