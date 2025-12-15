Fiorentina, ore di riflessione: Vanoli in bilico, spunta l'opzione Pioli

Il futuro di Paolo Vanoli è in bilico. Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, la Fiorentina sta riflettendo sul futuro del tecnico, che ora è seriamente a rischio. A metà mattina è cominciata una riunione al Viola Park che ha visto coinvolta tutta la società, in cerca di una soluzione per cercare di uscire da una crisi che va avanti da inizio stagione. Nella discussione rientra anche l'operato dell'ex allenatore del Torino, che non è ancora riuscito a incidere come sperato. Spicca l'ipotesi del ritorno di Pioli, sotto contratto fino al 2028.