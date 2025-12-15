Logo SportMediaset

Mercato

Fiorentina, ore di riflessione: Vanoli in bilico, spunta l'opzione Pioli

15 Dic 2025 - 13:01

Il futuro di Paolo Vanoli è in bilico. Dopo la sconfitta contro l'Hellas Verona, la Fiorentina sta riflettendo sul futuro del tecnico, che ora è seriamente a rischio. A metà mattina è cominciata una riunione al Viola Park che ha visto coinvolta tutta la società, in cerca di una soluzione per cercare di uscire da una crisi che va avanti da inizio stagione. Nella discussione rientra anche l'operato dell'ex allenatore del Torino, che non è ancora riuscito a incidere come sperato. Spicca l'ipotesi del ritorno di Pioli, sotto contratto fino al 2028. 

13:01
Fiorentina, ore di riflessione: Vanoli in bilico, spunta l'opzione Pioli
12:45
Juve, Cobolli Gigli: "Rinnovo Vlahovic? Problema costi"
11:27
Milan, per l'attacco si scalda la pista Füllkrug
10:26
Tottenham, Frank in bilico: "Se a nessuno viene dato tempo..."
09:04
Lazio: Loftus Cheek dice sì a Sarri